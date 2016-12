Sampdoria, Montella: "In ritiro per stare tutti insieme"

Tre partite e altrettante sconfitte per Montella alla guida della Sampdoria giunta a quattro ko consecutivi. I blucerchiati vanno in ritiro a Catania per preparare la sfida alla Lazio: "Abbiamo deciso insieme alla società e mi servirà per conoscere meglio il gruppo. E' un modo per stare tutti insieme - ha dichiarato il tecnico in conferenza -. Da questa situazione si esce solo lavorando e risolvendo alcuni equivoci. Manca fiducia e va ricreata".