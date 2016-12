Sampdoria, Montella: "Con la Juve non partiamo battuti"

La Sampdoria si presenta carica alla sfida con la Juve. "La squadra ha fatto passi in avanti grandissimi nel derby - ha detto Montella alla vigilia - Loro hanno trovato la quadratura e i nuovi stanno crescendo. Non credo li troveremo stanchi, sono nel loro momento migliore e sarà ancora più stimolante per noi dare il massimo. Non partiamo battuti, il calcio riserva sempre sorprese. Cassano? Sta crescendo molto fisicamente e può migliorare ancora".