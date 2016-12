Sampdoria, Montella: "Cassano può cambiare le nostre sorti"

La Sampdoria vuole allontanarsi dalla zona retrocessione, ma col Verona non sarà facile. Lo riconosce anche Vincenzo Montella : "Questa sarà una gara che assomiglierà molto a quella col Carpi . A Verona c'è la possibilità di vivere o morire e lo dico col sorriso. Non possiamo permetterci di cullarci sul successo col Frosinone ". Nel frattempo, al posto dello squalificato Correa , potrebbe giocare Cassano dall'inizio: "Può cambiare le sorti della squadra".

Il tecnico blucerchiato ha continuato elogiando l'attaccante barese: "Con la Lazio ha fatto un lavoro che non aveva mai fatto e ha dato un contributo che è servito per ottenere il pareggio". Ma domenica Cassano era tornato in panchina dopo il riscaldamento: "E' naturale che possa essere stato dispiaciuto, ma un allenatore deve valutare tanti aspetti".