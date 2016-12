Sampdoria, Montella: "Cassano? E' forte la tentazione"

Per Vincenzo Montella la gara con l'Udinese sarà quella del debutto sulla panchina della Sampdoria . "C'è la curiosità di vedere come risponderà la squadra ai nostri primi giorni di lavoro insieme", le sue parole. "Sono fiducioso perché ho trovato un gruppo con qualità", ha continuato. E c'è già un dubbio: "La tentazione Cassano c'è. Naturalmente rispetto agli altri è un attimo indietro, bisogna avere pazienza. Non è detto che non giochi".

Cassano magari partirà dalla panchina, per poi entrare e dare una mano alla squadra: "Credo che sia stato difficile, in così pochi giorni, essere riuscito a trasmettere un concetto tattico al gruppo, ma sono fiducioso perché ho trovato una rosa che ha tanta predisposizione al lavoro. Mi aspetto concentrazione e voglia di vincere, mettendo in pratica i concetti sui quali abbiamo lavorato in questa settimana". E sui fatti di Parigi del 13 novembre, Montella ha concluso: "Siamo tutti addolorati da quanto è successo e sta ancora succedendo. In generale c'è da aver paura, per noi e per i nostri figli. Ma sono convinto che bisogna reagire e il mio invito è di andare allo stadio e di svolgere regolarmente la vita di sempre".