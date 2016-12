Sampdoria, Montella: "Bravi i miei, la Juve la più forte"

Nonostante la sconfitta contro la Juventus, Vincenzo Montella è contento per la prestazione della sua Sampdoria . "Stasera non era facile, siamo stati eccezionali a rimanere sempre in partita contro la squadra più forte - ha detto ai microfoni di Serie A Live - Poi nel secondo tempo siamo cresciuti e credo che avremmo meritato il pareggio". Sul mercato: "All'Inter piace Eder? Anche a me piacciono Jovetic e Ljajic ma non credo che ce li diano".

Montella rende merito alla Juve, che a Marassi ha strappato la nona vittoria di fila. "Stasera non era facile, siamo stati eccezionali a rimanere sempre in partita contro la squadra più forte, la più abituata a vincere e la più continua del campionato. Poi nel secondo tempo siamo cresciuti e credo che avremmo meritato il pareggio. Loro però sono molto cinici e l'hanno vinta anche con il mestiere".



Per Cassano ancora un'altra buona prova: "Cassano è un giocatore forte che si sta applicando con le sue caratteristiche e con la sua età. Dobbiamo sfruttare le sue caratteristiche. La squadra sta dimostrando di crescere continuamente, oggi abbiamo fatto molto bene in relazione dell'avversario e del momento che sta passando l'avversario".



C'era un possibile rigore su Ivan . "L'arbitro può sbagliare su questo episodio, ci può stare che non l'abbia visto mentre era fallo alla fine al limite dell'area e quest'altro episodio faccio più fatica ad accettarlo perché era troppo evidente. Detto questo gli arbitri continueranno a ricevere i miei sorrisi perché anche loro possono sbagliare".



Chiusura sul mercato. "All'Inter piace Eder? Anche a me piacciono Jovetic e Ljajic ma non credo che ce li diano. Immobile arriverà? E' un giocatore importante, io credo che la società se ci sarà qualche opportunità vorrà migliorare la rosa. A gennaio ho visto anche squadre che si sono rovinate. Le considerazioni tecniche e tattiche poi le farò in privato con i dirigenti".