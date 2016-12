Sampdoria, Montella: "È strano ripartire dal derby"

15:45 - Il 2016 della serie A riparte da Genoa-Sampdoria e il primo allenatore a presentarsi in conferenza stampa è Montella: "È strano ripartire dal derby ma abbiamo avuto il tempo di rimetterci in forma - ha affermato il tecnico blucerchiato - i ragazzi sono rientrati bene, qualcuno ha preso qualche etto, qualcuno l'ha perso...Cassano è dimagrito". Per la sfida con i ragazzi di Gasperini ci sarà sicuramente Eder: "Sta bene, è rientrato al 100%".

"Il Genoa è una squadra completa, ha giocatori di grande qualità e credo che abbia sofferto soprattutto i tanti infortuni - ha continuato in vista del deby della Lanterna - nello stato d'animo generale la cattiva situazione di classifica di entrambe potrà pesare, servono nervi saldi". E ancora, sui fischi: "Qualcuno arriverà, non sono particolarmente amato dall'altra parte, ma mi ha sempre caricato riceverli".



Infine non poteva mancare una battuta su Alvarez, ora ufficialmente nuovo giocatore della Samp: "Le qualità assolute si conoscono, l'unico dubbio era legato al periodo di inattività - ha proseguito - ma ci ha convinto anche con il suo entusiasmo; non è allo stesso livello dei compagni ma presto potrà darci una mano".