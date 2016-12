Sampdoria-Milan 2-2: El Shaarawy torna al gol

00:01 - Finisce in parità l'anticipo serale dell'undicesima giornata di Serie A. A Genova, Sampdoria e Milan si sono sfidate a viso aperto dividendosi la posta in palio con un divertente 2-2. Rossoneri in vantaggio al 10' con El Shaarawy, tornato al gol 622 giorni dopo l'ultima volta. Il pari della Samp arriva al 46' con una spaccata di Okaka, raddoppiata da Eder al 51'. Al 64' Menez pareggia dal dischetto fissando il 2-2. Espulso Bonera.

LA PARTITA

Poteva finire davvero in tutti modi questo Sampdoria-Milan, ed è terminato forse in quello che scontenta entrambe le parti in gioco. La sfida di Marassi è stata difficile da spiegare, aggrappata da uno sponda o dall'altra come un pendolo in base ai diversi momenti della partita. Prima il Milan, benissimo per venti minuti; poi la Sampdoria, rabbiosa e ficcante nella rimonta; e poi di nuovo rossoneri, dopo il rigore di Menez e fino all'espulsione di Bonera. Alla fine il 2-2 è tutt'altro che un risultato bugiardo, ma tutti possono recriminare qualcosina.

Lo può fare Mihajlovic che dopo un inizio col freno a mano tirato e un po' intimorito dall'inattesa spavalderia del Milan, subìto il gol di El Shaarawy - tornato ad alzare la cresta in campionato 622 giorni dopo l'ultima volta - ha saputo leggere tatticamente alla perfezione la partita ridisegnando la sua Sampdoria con un 4-2-3-1 provato in allenamento ma inedito in campo, ribaltando in poche mosse gli equilibri in campo. Il Milan del primo tempo si esaurisce col vantaggio dopo i primi dieci minuti di possesso palla, ripartenze e pericolosità. Sul campo fino all'intervallo si vedono solo maglie blucerchiate, con Eder e Soriano bravi a impegnare Diego Lopez fino al meritato gol del pareggio siglato da Okaka nel primo minuto di recupero, con una zampata in anticipo su Bonera tutta fisico e potenza. Uno schiaffo che fa male al Milan, costretto ad andare sotto subito nella ripresa per il tap-in vincente di Eder dopo il palo di Obiang sugli sviluppi di un angolo.

Con i rossoneri chiusi in un angolo, Inzaghi estrae dalla panchina la carta Torres per passare al 4-2-3-1 e sono proprio i movimenti dello spagnolo a innescare la rocambolesca azione del pareggio. Il cross di Menez è deviato in area con un braccio da Mesbah e il francese dal dischetto firma il 2-2. Qui partono le recriminazione di SuperPippo, perché nel quarto d'ora successivo al pareggio è proprio il Milan a sfiorare il vantaggio con buona pericolosità. Sempre Torres all'82' serve a Bonaventura un pallone che l'ex Atalanta manda di poco a lato spaventando, e non poco, il pubblico di casa. A fermare l'impeto rossonero però ci pensa Bonera all'85' quando per fermare Okaka si becca il cartellino rosso per somma di ammonizioni, consegnando alla Sampdoria i cinque minuti finali senza il gol del sorpasso.

Concludendo, se Inzaghi si aspettava una reazione d'orgoglio dopo la sconfitta col Palermo, questa c'è stata, ma la strada per il Milan è ancora lunghissima. Per la Sampdoria, invece, è un punto che vale il momentaneo terzo posto e l'imbattibilità casalinga, con la consapevolezza che sarebbe potuto arrivare anche qualcosa in più.



LE PAGELLE

Bonera 4,5 - E con questa siamo a due espulsioni in campionato in cinque presenze. Non male per il veterano della difesa rossonera, nonché capitano nell'occasione. Il rosso però è solo la naturale conseguenza della partita: di Okaka ha visto sempre e solo la targa, come in occasione del gol dell'1-1

Eder 7 - Il brasiliano è in una condizione straripante. Se il gol arriva in una maniera un po' rocambolesca, lui ha il merito di essere lì. Ma c'è sempre, lo trovi ovunque e su ogni pallone contro tutto e tutti

El Shaarawy 6,5 - Finalmente ha infilato la porta con uno dei suoi classici gol. Segnali di rinascita importanti, anche in fase di costruzione del gioco e di aiuto ai difensori. Se la rete gli donerà fiducia, Inzaghi può abbozzare un sorriso

Okaka 7,5 - Davanti al ct Conte sfodera l'ennesima prestazione di sostanza. La sensazione è che una chiamata in Nazionale sarebbe anche meritata. Ha tutto: fisico, tecnica e finalmente anche la testa giusta per fare grandi cose.

Honda 5 - Dopo un inizio di campionato incredibile sta tirando il fiato. A Genova è da lodare per l'impegno, ma solo per quello. Mai pericoloso e mai nel vivo della partita.



IL TABELLINO

SAMPDORIA-MILAN 2-2

Sampdoria (4-3-3): Romero 6; De Silvestri 6, Gastaldello 6, Silvestre 6,5 (37' st Regini sv), Mesbah 5,5; Soriano 6,5, Obiang 6,5 (46' st Bergessio sv), Duncan 5,5 (22' st Rizzo 6); Gabbiadini 6,5, Okaka 7,5, Eder 7. A disp.: Da Costa, Massolo, Fornasier, Cacciatore, Marchionni, Krsticic, G. Sansone, Wszolek, Fedato. All.: Mihajlovic 6,5

Milan (4-3-3): Diego Lopez 6,5; Bonera 4,5, Rami 6, Mexes 5,5, De Sciglio 6; Essien 5, De Jong 6, Bonaventura 6,5; Honda 5 (14' st Torres 6), Menez 6 (41' st Poli sv), El Shaarawy 6,5. A disp.:Abbiati, Agazzi, Albertazzi, Armero, Zapata, Zaccardo, Saponara, Van Ginkel, Pazzini, Niang. All.: Inzaghi 6

Arbitro: Orsato

Marcatori: 10' El Shaarawy (M), 46' Okaka (S), 6' st Eder (S), 20' st rig. Menez (M)

Ammoniti: Duncan (S); Mexes, De Sciglio, De Jong (M)

Espulsi: 40' st Bonera (M) per somma di ammonizioni