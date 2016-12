Sampdoria, Mihajlovic va da Sarri: gli ruba segreti e panchina del Milan?

22:19 - La Sampdoria ha ripreso oggi pomeriggio la preparazione, ma agli ordini della squadra non c'è Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo, infatti, è andato a Empoli a far visita per due giorni al collega Maurizio Sarri "per un amichevole scambio di esperienze e metodologie" come citano in coro i siti ufficiali dei due club. Un incontro per "rubare" i segreti al collega e magari anche la panchina del Milan, per la quale sono entrambi in piena corsa.

La storia del calcio (italiano e non solo) è piena di casi di allenatori che vanno a far visita ai colleghi. Proprio in questo giorni Zidane (tecnico del Castilla) è andato a studiare il Bayern di Guardiola, in passato l'attuale manager del Celtic Ronny Deila era andato da Mancini quando allenava il Manchester City.



L'incontro tra Mihajlovic e Sarri, invece, è più inconsueto. Innanzitutto perché entrambi stanno allenando in Serie A, poi perché è quello della squadra più forte (il blucerchiato) che va a studiare i metodi di quello che allena la squadra più debole.



Le stranezze, però, non finiscono qui. Entrambi, infatti, sono in lizza per la panchina del Milan della prossima stagione. Il serbo è quello in pole, ma in casa Milan è molto apprezzato anche l'empolese, per il calcio divertente e propositivo che propone e perché molto bravo ad allenare i giovani, la strada che a Milanello vorrebbero percorrere per uscire dal lungo tunnel della crisi.