Sampdoria, Mihajlovic si accontenta: "Pareggio giusto"

19:09 - Sinisa Mihajlovic commenta con soddisfazione il pari di Marassi contro l'Udinese, sebbene i blucerchiati abbiano gettato al vento l'occasione di superare il Napoli. "In 3' abbiamo avuto un blackout dove abbiamo subito due gol - le parole del mister - poi cambiando modulo abbiamo fatto una grande partita. Per questo sono contento. Era meglio vincerla, ma il pareggio è un risultato giusto". Sul futuro di Gabbiadini: "E' ancora nostro".

A fine gara a tenere banco (e non può essere altrimenti) è il futuro di Manolo Gabbiadini, ormai a un passo dal Napoli. Un argomento che non piace a Mihajlovic. "Posso confermare che Gabbiadini è ancora un giocatore della Sampdoria, non mi pare abbia già firmato per qualche altra squadra. Per il futuro vedremo. Saranno Osti e Ferrero a parlare del mercato".

Il pareggio contro l'Udinese non può gustare il Natale di Mihajlovic, visto che la sua Samp è una delle grandi sorprese del campionato. Forse è proprio la sosta che rischia di rompere questo bellissimo giocattolo. "La sosta non so se arriva giusta, bisognerà vedere il 5 gennaio con la Lazio - ha spiegato - Di 16 partite abbiamo perso una volta sola, non abbiamo ancora perso in casa quindi io spero che si continui così. Ovviamente abbiamo tanti problemi con ragazzi che sono ai box come Romagnoli e Silvestre, che sono i due centrali che mi mancavano, a parte Gastaldello che lo considero titolare, avevo solo Regini fuori ruolo. Credo che comunque a parte i problemi, che ci sono nel calcio, la squadra abbia risposto bene".