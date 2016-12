Sampdoria, Mihajlovic: "Non ho firmato col Napoli, roba da giornalai..."

13:28 - "Sono nel calcio da 30 anni... Non ho firmato alcun contratto col Napoli. Le cose uscite non hanno rispetto di me, della squadra, dei tifosi e neanche del Napoli. Roba da giornalai". Alla vigilia della sfida del San Paolo, il tecnico della Sampdoria Mihajlovic smentisce ancora una volta le voci di mercato sul suo conto. "Andremo là senza paura, chi ha paura resta a casa. Se i miei avranno metà della mia rabbia sarà difficile batterci".

"Sabato sera ero deluso, domenica incazzato. Abbiamo buttato via dei punti, saremmo stati con un piede in Europa League - ha proseguito Mihajlovic tornando sul pareggio casalingo di una settimana fa contro il Cesena - Grandi traguardi, grandi imprese, grande coraggio. Questo servirà per vincere e prenderci l'Europa. Gabbiadini? E' un bravo ragazzo e calciatore. Sono contento per lui ma spero domani metta le scarpe al contrario. Il Napoli ha giocato giovedì? Sono abituati, non avranno problemi di sicuro. Vincere aiuta". Sulla formazione: Abbiamo tre partite, per cui faremo delle valutazioni. Cercheremo di mettere in campo i migliori in tutte. Nessuno gioca con quattro punte in Italia, come abbiamo fatto noi. Vedremo se questa domenica la riproporremo".