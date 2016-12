Sampdoria, Mihajlovic: niente domande e autocritica

17:18 - Conferenza non convenzionale in casa Sampdoria, dove Mihajlovic tiene un discorso diviso in 3 punti. "Per prima cosa non bisogna pensare che queste ultime partite cancellino una grande stagione - ha spiegato - Secondo devo fare autocritica: abbiamo sbagliato tre match point in un mese e mezzo. L'ultima considerazione riguarda arbitri e calendario: nessuno ci ha regalato niente". Domani c'è l'Empoli: "Dobbiamo vincere per non vedere le coppe in tv".

Sinisa Mihajlovic si presenta in conferenza stampa e spiazza i giornalisti presenti. "Questa volta voglio cominciare io – ha esordito -, dicendo tre cose. La prima è che non bisogna pensare che queste ultime partite cancellino una grande stagione. Nessuno avrebbe pensato che a 180' dalla fine ci potessimo giocare l’Europa. In tutto l’anno abbiamo sbagliato due o tre partite, come atteggiamento. Poi altre ne abbiamo perse, ma dando tutto".



"Secondo – ha proseguito Mihajlovic -, devo fare autocritica: abbiamo sbagliato tre match point in un mese e mezzo. Avessimo vinto con Cesena o Verona oppure pareggiato con la Lazio non saremmo in queste condizioni. Tuttavia il nostro problema è buttarla dentro e io non ho una soluzione se si creano tante occasioni e poi non si realizzano. L'ultima considerazione riguarda arbitri e calendario: nessuno ci ha regalato niente. Abbiamo sempre giocato con squadre con degli obiettivi da raggiungere e non siamo certo stati aiutati".



Dopo lo sfogo, la palla passa ai suoi giocatori, che dovranno dimostrare già a Empoli di volere con ogni mezzo il sesto posto e quindi l'Europa League. "Ora incontriamo un Empoli che si è preso una dura strigliata in settimana, ma che non gioca per nulla in più che il suo onore; noi invece ci giochiamo l'Europa. L’unica cosa da dire è che bisogna vincere. Chiedo ai miei giocatori di ottenere il massimo in queste due partite, così le coppe le giocheranno e non le vedranno solo in tv".