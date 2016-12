Sampdoria, Mihajlovic: "Col Cesena accetto solo la vittoria"

15:36 - Battere il Cesena per continuare la corsa della Sampdoria all'Europa: "Non è una partita facile come sembra - ha dichiarato Mihajlovic in conferenza -. Loro sono all'ultima spiaggia, noi abbiamo un solo risultato che è vincere. Dobbiamo avere il coraggio di osare ma senza sottovalutarli". In campo tutte le punte: "E' la partita giusta per osare, ma i quattro attaccanti dovranno sacrificarsi. Io li metto tutti, spero facciano la differenza".

"Siamo partiti per cercare di arrivare nella parte sinistra della classifica - ha continuato Mihajlovic -, ed ora saremmo in Europa. E' quasi impossibile perché non abbiamo una rosa da Champions come altre, ma non ci accontentiamo e cerchiamo di vedere alla fine cosa succederà. Contro il Cesena possiamo solo vincere, ma non sarà facile. Oserò in ogni caso schierando i quattro attaccanti perché mi piacciono i giocatori che fanno la differenza. Certo dovranno sacrificarsi". Rispetto però per i romagnoli: "Verranno a Genova per cercare un risultato positivo e non sarà una partita semplice per noi. Non dobbiamo rilassarci e avere il coraggio di vincere".