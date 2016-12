Sampdoria, Mihajlovic: "Champions? Noi miriamo alla luna"

17:17 - "Mira alla luna e, anche se dovessi sbagliare, atterreresti comunque sulle stelle". La frase che usa Sinisa Mihajlovic per rispondere alla domanda sull'obiettivo stagionale della sua Sampdoria è di fantasia ma spiega perfettamente il concetto: "Adesso siamo quarti, ma dobbiamo guardare avanti e puntare al terzo posto, quello che ci porterebbe in Champions - afferma il tecnico blucerchiato -. Male che vada ci ritroveremo in Europa League".

Guardare avanti, appunto, a partire dal difficilissimo match di domani in casa della Fiorentina, vero e proprio scontro diretto per la zona Europa: "Io ho rispetto per tutti ma non temo niente, ho paura solo di noi stessi - afferma sicuro Mihajlovic, che sulla formazione ha ancora qualche dubbio -. I giocatori rientrati dalle Nazionali sono stanchi ma motivati, al Franchi sono tutti disponibili e anche Okaka sta bene. Ho qualche dubbio, non so ancora chi giocherà".