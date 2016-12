Sampdoria, Mihajlovic: "C'è chi sogna il successo e chi resta sveglio per ottenerlo"

14:32 - E' il turno di Rockefeller. Dopo Dante, Kennedy e molti altri, Sinisa Mihajlovic ha citato il grande imprenditore statunitense: "Ci sono persone che sognano il successo e persone che restano sveglie per ottenerlo". L'allenatore ha spronato così la sua Sampdoria verso la sfida con la Roma: "Non mi fido dei loro pareggi. Voglio una squadra attenta, spavalda, ma non presuntuosa". Futuro sulla panchina giallorossa: "Vedremo, ora penso alla partita".

Mihajlovic non si è nascosto e ha snocciolato la formazione che scenderà in campo all'Olimpico: "L'undici sarà: Viviano; De Silvestri, Silvestre, Romagnoli, Regini; Obiang, Palombo, Soriano; Eto'o; Okaka, Eder". Il camerunese nel 4-3-1-2 agirà nell'inedito ruolo di trequartista. Il serbo ha lanciato Okaka: "L'ho visto bene, come la settimana scorsa. Ho grande abbondanza, ma lui è l'uomo giusto per questa gara".

Si parla di un futuro al posto di Rudi Garcia: "Sono più legato alla Lazio che alla Roma. Ho fatto sei anni e vinto tanto in biancoceleste. Ora sono concentrato su questa partita e sulla Sampdoria. Poi si vedrà tutto".