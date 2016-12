Sampdoria, Mihajlovic ai tifosi: "Rinviamo la festa della Juve"

Mihajlovic fa un appello ai tifosi della Sampdoria alla vigilia della sfida con la Juve : "Sono il mio più grande bomber e chiedo loro di scendere in campo con noi. Uniti possiamo rinviare la festa dei bianconeri, che meritano lo scudetto e potranno giustamente festeggiarlo a Torino, e non in casa nostra. Non mi aspetto una Juve distratta, noi dobbiamo giocare la gara più importante della stagione. A loro serve un punto, ma a noi ne servono tre".

"La sorpresa della stagione? Direi la Samp, non la Juve - ha proseguito Mihajlovic in un'intervista a Samp TV - Loro meritano di vincere il titolo, però noi stiamo facendo un grandissimo campionato, siamo quinti a cinque giornate dalla fine, siamo convinti di potercela giocare sino alla fine. Gli ultimi risultati dimostrano che tutte le squadre hanno degli alti e dei bassi, anche fase finale; quindi dobbiamo restare concentrati su quello che è il nostro obiettivo. Io scommetto sempre su di noi. Le voci di mercato? Io non ho mai detto che me ne vado, perché non lo so neppure io. Conosco il calcio però, so che i giornali vanno riempiti. Sono certo però che questi motivi non possono spiegare il rendimento di una squadra. A Napoli non abbiamo fatto bene e sono stato il primo a dirlo. Ma in casa abbiamo fatto il nostro: quasi 30 conclusioni in 180 minuti. Contro la Juve, ripeto, potrò però schierare il miglior bomber della storia della Sampdoria".