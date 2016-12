Sampdoria, Mihajlovic: "Abbiamo giocato da grande squadra"

18:28 - Il 3-1 alla Fiorentina riempie d'orgoglio Mihajlovic, salito al terzo posto in classifica: "Eravamo in emergenza, ci mancavano tutti e tre i difensori centrali - spiega il tecnico blucerchiato -. Questa vittoria è ancora più meritata per il modo in cui è arrivata. Per come abbiamo giocato oggi la Samp è una grande squadra. Dobbiamo crescere ancora, ma nessuno si aspettava di vederci terzi dopo 10 giornate".

Senza i tre difensori centrali, Mihajlovic ha optato per una difesa a tre: "Abbiamo provato stamattina a farli giocare ma per una partita non volevo rischiare di perderli un mese. Questo era l'unico sistema di gioco che ci permetteva di essere equilibrati, i ragazzi sono stati bravi ad assimilare tutti i movimenti. Lo sappiamo che siamo in emergenza ma nella vita non esiste essere senza problemi, vince sempre chi riesce a superare i problemi, perciò non volevo usare scuse. Oggi abbiamo dimostrato che abbiamo una rosa che se manca uno il sostituto fa sempre bene".



La classifica sorride alla Sampdoria, salita al terzo posto: "E' sempre merito dei ragazzi, abbiamo avuto solo due giorni di tempo per lavorare e abbiamo operato tante scelte diverse, Eder e Gabbiadini non riuscivano a tenere il ritmo delle tre partite in una settimana per il loro sacrificio sul campo, come sistema di gioco questo era abbastanza equilibrato e abbiamo fatto bene. Io mi aspettavo di stare nella parte sinistra della classifica, poi quando ci sei se mancano pochi punti puoi provare a fare altro. Peccato aver perso contro l'Inter perché potevamo battere il record di imbattibilità del mio secondo padre, Boskov, però meglio così, che resti ancora nella storia".