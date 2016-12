Sampdoria, Mesbah ubriaco non si ferma al posto di blocco: fermato e denunciato

Grossi guai per Djamel Mesbah, difensore della Sampdoria. La notte scorsa il franco-algerino, che era alla guida di una Porsche Cayenne, non si è fermato a un controllo dei carabinieri che gli avevano intimato l'alt. Il giocatore è stato così inseguito, fermato e trovato positivo all'alcol test con percentuali tre volte superiori al limite. Il fatto è avvenuto sul lungomare di Genova. Mesbah è stato condotto in caserma, dove è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza oltre alla multa.