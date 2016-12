Sampdoria-Juventus senza tifosi bianconeri

JUVE, LE CONSEGUENZEMa questa per la Juve rischia non di essere la sola sanzione, visto che questa è una decisione del Viminale. Fra l'altro non appellabile da parte del club. Poi ci sarà il Giudice sportivo, che ha rinviato ogni decisione attendendo la decisione dell'Osservatorio e in attesa di conoscere i dettagli dell'inchiesta sulla bomba carta. In tal caso, da punto di vista della giustizia sportiva, la Juve rischia la chiusura della Curva per uno o due turni, e visto che da qui alla fine del campionato allo Stadium si giocano Juve-Cagliari e Juve-Napoli, la festa-scudetto senza i tifosi della Curva sarebbe la conseguenza.