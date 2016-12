Sampdoria, il saluto di Eto'o

Samuel Eto'o ha scelto il proprio profilo Instagram per dire addio alla Sampdoria e ai suoi tifosi. Un'avventura rapida (meno di sei mesi), ma allo stesso tempo intensa come testimoniano le parole d'affetto dell'attaccate camerunese. "E' stato un onore per me spendere questi ultimi mesi insieme a voi - l'attacco della lettera d'addio - Ovunque andrò non dimenticherò mai un posto come Genova. Sarete per sempre nel mio cuore".

LA LETTERA D'ADDIO DI ETO'O

E' stato un onore per me spendere questi ultimi mesi insieme a voi.

Ho scoperto una tifoseria calda, passionale ed affettuosa...È giunto per me il momento di partire, ma ovunque andro', nn dimentichero' mai un posto come Genova dove il calcio non e' solo passione ma un modo per tenere una famiglia unita.

Un GRANDE "Grazie", allo staff del U.C. Sampdoria che mi ha aiutato ad ambientarmi e mi ha dato l opportunita' di rivivere il piacere di giocare in Serie A. Un speciale saluto all' avvocato Antonio Romei per il suo costante aiuto. Certamente un grande "GRAZIE" al nostro presidente, un padre per me, che ha Fatto tutto cio' di possibile e ha creduto in me dal primo all' ultimo minuto. Per questo gli sarò sempre grato, come un figlio è grato al proprio Padre.

E' stato un onore aver Difeso I vostri colori.

Sarete per sempre nel mio cuore.

In fede,

Samuel Eto'o