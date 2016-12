Sampdoria, Giampaolo: "Arrivo con entusiasmo. Su Cassano ha deciso il club"

"Ringrazio il presidente Ferrero, comincio questa avventura con grande entusiasmo, spero di ripagare la fiducia del club e di entrare nelle grazie dei tifosi". Si presenta così il neo tecnico della Samp Marco Giampaolo. "Cassano non rientra più nei progetti del club? E' una scelta della società e ne prendo atto. Se mi piacerebbe Balotelli? In attacco abbiamo già sei giocatori quindi numericamente non ci sarebbe posto, al di là delle sue qualità".