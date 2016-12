Sampdoria, Ferrero sulla squalifica: "Ringrazio di cuore i giudici sportivi"

10:06 - I tre mesi di stop e i 10mila euro di multa non sono certo andati giù al presidente della Sampdoria Massimo Ferrero che, a prima mattina, ha postato su Twitter il proprio pensiero: "Ringrazio di cuore i Giudici sportivi per aver commesso un 'errore di sbaglio' basato sul nulla, dandomi 3 mesi più multa", aggiungendo una foto con la bocca tappata. La squalifica gli era stata inflitta per la frase sul "filippino" rivolta a Thohir.

ECCO IL SUO TWEET

Giorno! Ringrazio di❤️i Giudici sportivi x aver commesso un <errore di sbaglio>basato sul nulla,dandomi 3 mesi +multa pic.twitter.com/rw2WT7V8YL

— Massimo Ferrero (@unavitadacinema) 16 Dicembre 2014