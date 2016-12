Sampdoria, Ferrero risponde ad Eto'o: "La Sampdoria ci ha rimesso 100mila euro"

Le recenti dichiarazioni di Samuel Eto'o, il quale aveva accusato la Sampdoria di non aver rispettato gli accordi contrattuali e di voler procedere per vie legali, non sono piaciute ai blucerchiati e al presidente Massimo Ferrero, la cui replica non si è fatta attendere: "Siamo noi che in questa vicenda ci abbiamo rimesso dato che per prenderlo a gennaio 2015 dall'Everton abbiamo sborsato più di 100mila euro, soldi che di fatto sono stati persi".