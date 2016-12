Sampdoria, Ferrero: "Prenderei Balotelli, qui tornerebbe SuperMario"

11:18 - "Balotelli? Sì lo prenderei. Qui, senza la pressione delle grandi squadre, tornerebbe il Balotelli che conosciamo". Massimo Ferrero chiama SuperMario alla Sampdoria: "Se un attaccante gioca con tranquillità trova più facilmente il gol e se ne dovesse sbagliare qualcuno, nessuno si arrabbierebbe - ha proseguito il presidente blucerchiato - Cassano? Ormai ha perso il treno". Sul fronte allenatore, primo contatto con Paulo Sousa per il dopo Mihajlovic.

"Balotelli ora non ha fame, guadagna troppo - ha proseguito Ferrero - A pane e acqua tornerebbe un campione. Cassano invece lo amo ma ha perso il treno tanti anni fa con la Samp: è un talento naturale e degli atteggiamenti non me ne frega niente, però...". Poi partono gli elogi per Samuel Eto'o: "Lo volevano tutti, ma si limitano a parlare e basta. Io dalle parole sono passato ai fatti e l'ho preso. Lui è l'uomo adatto per Mihajlovic: so che non lo ammetterà mai, ma uno in campo come Eto'o è l'ideale per lui, perchè ha contribuito a motivare i ragazzi". Capitolo allenatore: Ferrero ha detto, a modo suo, che Paulo Sousa non lo conosce. In realtà la marcia di avvicinamento verso il tecnico del Basilea sarebbe già iniziata: nei giorni scorsi un emissario del club blucerchiato sarebbe andato in Svizzera in occasione della gara casalinga contro lo Zurigo per un primo contatto con il portoghese.