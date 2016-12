Sampdoria, Ferrero: "Niente Europa League? A Milano rode..."

Ovvio il riferimento all'Inter, che, ad onor del vero, non ha assolutamente avanzato pretese su una qualificazione che in realtà alla Sampdoria nemmeno spetterebbe, visto che al settimo posto si è piazzato il Genoa (che ha poi rinunciato per irregolarità amministrative). "Non riusciranno a tenerci fuori - incalza Ferrero -. Io voglio un calcio pulito, a qualcuno rode che io sia appena arrivato e abbia già successo". "Io sono già abbastanza incazzato perché dovevamo stare in Champions (la Lazio, terza classificata, ha totalizzato ben 13 punti in più, ndr), quindi che non mi si venga a parlare di Europa League. Noi contro l'Inter abbiamo perso una partita al 94' che non voglio neanche commentare - incalza Ferrero -, al ritorno abbiamo vinto con merito. Siamo avanti di un punto e in Europa dobbiamo andare noi".