Sampdoria, Ferrero: "Montella resta qui"

"Ribadisco che voglio continuare a interpretare il mio ruolo esclusivamente da allenatore, confrontandomi con la società solo sugli aspetti tecnici del mio lavoro", conclude l'allenatore blucerchiato. Nel corso dell'intervento radiofonico anche Ferrero ha spezzato una lancia a favore del suo allenatore: "A volte qunando si ragiona col cuore si dicano cose a caldo che non si pensano".



Il n° 1 ha parlato anche di mercato: "Soriano e Fernando a Napoli? Vedremo. Il mercato non è ancora aperto, ma se De Laurentiis vuole un giocatore mi chiama e me lo chiede. Ciò che c'è stato con Soriano riguarda il passato, bisogna guardare avanti". Infine sulla presunta cessione della società: "Non vendo la Sampdoria, escono fuori sempre tante cavolate, ma non vendo niente. Amo questo club e lavoro ad esso ogni giorno affinchè migliori sempre di più".