Sampdoria, Ferrero: "Montella? Gli voglio bene, gli auguro il meglio da... dopodomani"

Due vittorie con Empoli e Atalanta e poi la sconfitta con la Roma. Dopo un primo tempo decisamente buono e una ripresa marchiata invece dalla classe cristillina e vincente di Totti. Un incidente di percorso che non ha minato la fiducia del presidente Ferrero, più che soddisfatto della sua Samp e del lavoro sin qui svolto da Giampaolo. Domani c'è il Milan, col ritorno a Marassi di Montella.



Un Milan che dopo due ko consecutivi non può permettersi passi falsi. "Questa Sampdoria deve tenere i piedi per terra - ha dichiarato il patron doriano a Premium Sport - abbiamo un bel mister, c’è da lavorare, ma si vede l’impronta di Giampaolo. Arriva Montella? Meglio per lui: Vincenzo è un amico, purtroppo non abbiamo avuto fortuna con lui, ma gliene auguro per il futuro, magari a partire da dopodomani. Cassano? Io sono qui, se lui vuole trovarmi. Sono un ragazzo democratico, non ce l’ho con nessuno. Bisogna capire che strada vuole prendere ognuno: la sua dovete chiederla a lui, oppure alla sua signora”.