Sampdoria, Ferrero litiga su Twitter: "Eder? Basta stron... relax"

Massimo Ferrero non ci sta e non usa mezze misure quando viene provocato. Il presidente della Sampdoria ha risposto per le rime a chi lo ha attaccato su Twitter riguardo un'imminente cessione di Eder all'Inter, il giocatore che con una doppietta ha firmato il 2-2 dei blucerchiati al San Paolo col Napoli. "Te piacesse????? Ciaooooo salutame a Soretaa", ha risposto Ferrero ad un presunto tifoso dell'Inter che chiedeva Eder senza troppi giri di parole".