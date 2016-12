Sampdoria, Ferrero: "Eder me lo tengo stretto e l'Inter è in bianco..."

Il solito show del presidente della Sampdoria Ferrero. "Ho sofferto veramente tanto. Non penso mai negativo, non ho mai avuto paura di perderla - ha detto a Premium Sport - Cassano è fortissimo. Eder? E' mio e me lo tengo stretto e anche Soriano starà con noi perché ci darà una mano. Non vendo nessuno, ma se vengono quelli che hanno i dobloni e il ragazzo se ne vuole andare… Ognuno va dove lo porta il cuore. L'Inter? Sta in bianco, perciò...".