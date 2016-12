Sampdoria, Ferrero contro Gasperini: "Sia meno piagnone e prenda un Malox"

"Visto che il signor Gasperini non si può incavolare con il suo padrone senta sta canzone de Alberto Sordi 'E Va e Va' e faccia meno il piagnone". Dal suo profilo Twitter, Massimo Ferrero ha risposto così a Gian Piero Gasperini, che in un'intervista - riferendosi alla Samp in Europa League dopo l'esclusione del Genoa per il mancato ottenimento della licenza Uefa - aveva detto: "Vi ricordo che la Samp ci arriva come nostra riserva, qualunque cosa faccia sarà sempre meno di quanto avremmo saputo fare noi".