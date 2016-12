Sampdoria, Ferrero: "Ci salveremo, nessuno avrà il mio scalpo. Thohir mi fa tenerezza"

La classifica della Sampdoria non preoccupa il presidente Massimo Ferrero: "La Samp si salverà, nessuno avrà il mio scalpo - ha detto dopo la sconfitta contro l'Inter - Ai tifosi dico di stare sereni, vicini, il calcio è episodico. Per un motivo o un altro ci dice male però non riusciranno a fermarci". Pace fatta e abbraccio con Thohir dopo le polemiche del passato: "Mi fa tenerezza, sembra un bambino simpatico. Non ci ho mai litigato".