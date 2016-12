Sampdoria: Eto'o, bomber e... attore 

22:45 - Samuel Eto'o alla Sampdoria, ma le sorprese non finiscono qui! Massimo Ferrero ha in mente un film-documentario sulla vita dell'attaccante camerunese. Il vulcanico presidente blucerchiato, produttore cinematografico, vorrebbe sfruttare a pieno il grande colpo di mercato: il ricavato della pellicola sarà diviso con il bomber. Eto'o sta per firmare un contratto di due anni e mezzo a 1,8 milioni all'anno e in più i suoi diritti d'immagine saranno venduti per il 50% alla società genovese. Un colpo per Mihajlovic e per il botteghino.



