Sampdoria, Eder: "Con l'Inter gara tosta ma in casa possiamo battere tutti"

Domenica a Marassi grande sfida tra bomber: Eder contro Icardi. "Penso che negli ultimi 20 metri ce ne siano pochi come lui", ha detto a Premium Sport l'attuale capocannoniere della Serie A. Nessun rimpianto per il mancato passaggio in nerazzurro. "Sono contento e onorato di essere stato accostato all'Inter ma altrettanto contento di essere rimasto. L'Inter sta facendo bene, sarà una gara tosta anche se in casa possiamo mettere in difficoltà tutti".