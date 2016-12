Sampdoria, delusione Mihajlovic: "Un pari che sa di sconfitta"

21:15 - Mastica amaro Sinisa Mihajlovic dopo il pareggio casalingo contro il Cesena e l'occasione gettata al vento di blindare la qualificazione all'Europa League. "Dovevamo vincerla questa partita - l'analisi dell'allenatore della Sampdoria - Abbiamo creato parecchie occasioni da goal, ne ho contate almeno una ventina, ma se non si segna vincere è impossibile. Per noi questo pareggio è quasi una sconfitta, anche se non siamo stati fortunati".

A fine match Mihajlovic spiega perché ha deciso di mettere in campo quattro punte sin dal primo minuto. "Dobbiamo vincere le partite, soprattutto in casa, per questo ho messo in campo tutte le forze a disposizione - ha spiegato l'allenatore serbo -. Segnando un gol potevamo farne altri, peccato, forse non siamo stati neanche fortunati".



Una vittoria avrebbe blindato la qualificazione in Europa. "La classifica? Una squadra come la nostra deve guardare avanti. Ora pensiamo alla prossima gara, può succedere ancora di tutto ma abbiamo il destino nelle nostre mani. Dobbiamo continuare con questo spirito, magari migliorando sotto porta. Non sono preoccupato, purtroppo per segnare dobbiamo fare sempre il massimo ma io ai miei ragazzi non posso proprio rimproverare niente anche se nel calcio non esistono i se ed i ma. Per questo dico che il risultato sembra quasi una sconfitta".