Sampdoria-Chievo 0-1, Meggiorini firma una vittoria salvezza

LA PARTITAUna vittoria pesantissima quella del Chievo che con otto giornate ancora da disputare può dirsi praticamente salvo regalandosi il nono campionato di fila in Serie A. Lo ha fatto vincendo in casa della Sampdoria e dominando il primo tempo approfittando della giornata poco ispirata dei fantasisti di Montella. Usciti Cassano e Alvarez i blucerchiati hanno costruito qualcosa, ma non abbastanza per sfondare il muro di Bizzarri. Dopo un periodo positivo in casa Doria tornano i fantasmi.



I migliori in campo per distacco sono stati i portieri, per distacco. Viviano e Bizzarri si sono sfidati con una serie di interventi miracolosi, più distribuiti nel tempo per il blucerchiato - ottimo anche nell'ipnotizzare Birsa sul dischetto - e più concentrati nei venti minuti finali per l'argentino del Chievo. Questo però è un segnale che qualcosa nelle due retroguardie non ha funzionato. La squadra di Montella, ricca di qualità ma con evidenti lacune in fase difensiva, ha sofferto per tutto il primo tempo il pressing alto e le verticalizzazioni del Chievo e di uno scatenato Meggiorini. Il gol del vantaggio arriva al 24' con un bel colpo di testa su assist di Birsa dalla destra, ma per trovare il gol che mancava dal 6 dicembre l'attaccante ha potuto provarci almeno quattro volte, sempre stoppato da Viviano. Dopo il gol e il rigore sbagliato la Samp va in bambola e solo un super Viviano al 33' su Birsa (e poi al 58' su Meggiorini) la tiene in vita.



Inutilmente, perché nella ripresa la Sampdoria reagisce ma senza trovare il gol del pareggio. Merito di Bizzarri nel finale, ma anche dell'imprecisione delle punte. La traversa al 49' nega la gioia a De Silvestri così come il portiere poco dopo. Fuori Cassano e Alvarez la squadra di Montella trova più sostanza, ma la giocata vincente non arriva.