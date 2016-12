Sampdoria, Cassano: "Si avvera un sogno, se sbaglio me ne vado"

Sul suo ritorno.

"Ferrero ha avverato il mio sogno, anche Romei e Osti hanno fatto molto per me. Prometto: niente cagate... Non sono qui a svernare, ma per i risultati. Ci sono molti giocatori forti. Mi spiace tornare qua senza una persona che ho amato tanto come il presidente Garrone. E' l'unica cosa che non rifarei mai. E' stato l'unico vero errore. Spero mi stia sentendo, gli voglio tanto bene. Non sono cambiato in niente. Prima andavo all'attacco, adesso sono un po' più equilibrato anche perché ho una famiglia. Se sbaglio, una stretta di mano e me ne vado. Perché amo questa città, questa maglia e voglio rimanere a vivere in questa città".



Su Balotelli.

"Io non ho mai sentito Balotelli, questa è una cazzata. Io non faccio il direttore sportivo. Non mi sono mai permesso e non mi permetterò mai. Mi girano le scatole quando qualcuno scrive cose non vere. Sono venuto qua con buoni propositi. Voglio solo giocare a calcio, fare il bene per la Samp e per me stesso. Voglio solo stare tranquillo. Mi lascino in pace, voglio rispetto".



Quante volte, dopo la litigata con Garrone, hai provato a tornare alla Samp?

"Ci ho provato in tutte le sessioni di mercato. La chiamata con Zenga? Mi ha telefonato e mi ha detto che aveva altre idee e lo rispetto. Poi con il passare dei giorni la situazione è cambiata, in questo momento non voglio fare polemiche perché non ci sono polemiche".



Sulla squadra.

"Secondo me è più forte della Sampdoria che ho lasciato. Vedo una squadra fortissima".



Quanto sei pronto per domenica?

"Sono pronto 10 di testa, a livello fisico sono indietro rispetto agli altri. Io sono a disposizione dell'allenatore, per la causa Sampdoria. Non è importante quanti minuti dovrò giocare".



Simbolo della Samp?

"Non mi piace questa etichetta. Ci sono già il presidente e il capitano Angelo Palombo".



Qual è l'obiettivo?

"Fare più punti possibili. Vincere contro la Juve, o Carpi o Frosinone. Non mi sono mai accontentato, ho sempre cercato i tre punti".



Sulla Nazionale.

"L'idea mia è tornare in azzurro. Con la mia qualità, il mio modo di pensare e vedere calcio, voglio mettere in difficoltà Conte. Se facciamo bene con la Samp, posso avere qualche possibilità".



Sull'Europa.

"Mi dispiace che siamo usciti. Sono convinti che se rigiochiamo, passiamo il turno al 100%. Adesso dobbiamo archiviare tutto e pensare a fare un campionato super".



Cosa ti ha lasciato l'esperienza di Parma.

"Dopo la Samp e l'Inter, è la terza squadra che hgo nel cuore. Mi ha lasciato tanto rammarico e tristezza vedere che il Parma non esiste più, ma sono convinto che presto risalirà".



Su Soriano.

"Se rimane con me, sono l'uomo più felice del mondo perché è un giocatore forte".



Sulle sue condizioni fisiche.

"Se non ce la faccio più, me ne vado. Io devo fare quello che facevo prima e magari meglio. Non voglio essere sopportato, se non ce la farò più fisicamente me ne andrò".



Una griglia della Serie A.

"Spero sempre che vinca l'Inter, ma la vedo dura. Penso che la Juve sia ancora favorita per i prossimi anni, poi dietro vedo la Roma. La Juve non avrà problemi a vincere nei prossimi anni 3-4, a meno che il Milan non prenda Ibrahimovic. Se il Milan prende Ibrahimovic, vince lo scudetto".



Sul ritorno.

"L'unica cosa che conta è il campo, è normale che i tifosi abbiano opinioni diverse anche tra loro. Se faccio bene un po' il passato si può dimenticare. E' normale che sono stati delusi dal mio comportamento, ma l'idea mia è far ricompattare di nuovo la gente. L'entusiasmo deve essere alle stelle per la Sampdoria, non per me".