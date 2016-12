Sampdoria, Cassano punta i piedi: "Posso stare fuori rosa nella squadra che amo"

Nonostante le voci di mercato che lo davano vicino ad un accordo biennale con l'Entella quindi, il giocatore barese non sembra intenzionato a muoversi: "Non ho motivo per cambiare, ho fatto di tutto per tornare, io sono felice qui, bisogna chiedere ai due dottori (Ferrero e Romei, ndr) - ha detto ancora Cassano - Non ho creato nessun problema dopo l'esclusione dal trofeo Gamper - ha proseguito il talento di Bari Vecchia - l'unico problema è nato dopo il derby. Da quel momento il rapporto non si è mai ricucito, parlavano con me tramite la stampa e mi hanno detto che sarei stato l'ottava scelta. Ho accettato con serenità perché non voglio creare problemi alla squadra che amo. E' un problema loro, non mio". Cassano, che ufficialmente è stato escluso dai convocati per la trasferta in Spagna per una presunta gastroenterite, è rimasto ad allenarsi a Bogliasco con il preparatore e il fisioterapista messi a disposizione dalla società.