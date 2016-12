Sampdoria: Cassano: "Chi mi dava per finito non capisce nulla di calcio"

Grande protagonista del derby di Genova è Cassano: "Mi sono rimesso in gioco, sono contento e felice e sto ritrovando la condizione - ha detto a Premium Sport - Durante le feste mi sono messo a correre e ho perso un chilo: per raggiungere degli obiettivi devi sacrificarti. L'ho capito a 33 anni, forse se lo capivo a 20 era meglio. In Italia, oltre a me stesso, l'unico che mi fa divertire è Totti. Chi mi dava per finito non capisce niente di calcio".