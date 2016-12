Samp, Zenga risponde a Ferrero: "Torni lui al suo lavoro, il cinema"

Non si è fatta attendere la risposta di Zenga a Ferrero , che lunedì lo aveva punzecchiato ("Ora è in Rai e mi sembra che quello sia il lavoro suo"). "Come al solito, si dimostra per quello che è … Magari lui, dovrebbe tornare al suo lavoro, il cinema #pensaprimadiparlare #rispettalescadenze #pensaaltuofuturo #smettiladimentire #staisereno #ricordatichisei #autoesonerati #nonparlarepiù #nonparlaresenonsai #nonparlaredime" il contrattacco.

"Zenga? Lo sosterrò sino alla morte. E la prima volta in cui giocherò contro Mihajlovic il risultato sarà questo: Sinisa zero, Walter due…". Parole di Ferrero nel giorno della presentazione di Zenga come nuovo allenatore blucerchiato il 12 giugno 2015. Una storia d'amore durata pochi mesi (5) e chiusasi con un esonero e uno strascico di polemiche.



L'ultima di questi giorni, con Ferrero che fa una battuta infelice e l'ex allenatore che risponde per le rime, invitando il suo ex presidente a tornare a fare cinema, ma soprattutto a non parlare più di lui. Chissà se l'invito verrà accolto e si potrà mettere fine a questa lunga telenovela...