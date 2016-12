Samp, undicesimo Tapiro d'Oro a Cassano

Undicesimo Tapiro d'Oro per Cassano. L'attaccante della Samp questa volta è finito nel mirino di Striscia la Notizia perché, secondo la Gazzetta dello SPort, avrebbe abbandonato l'allenamento prima della partita contro il Milan, urlando e senza salutare i tifosi. Secca la smentita di Fantantonio a Valerio Staffelli: "È falsissimo. Come al solito, quando c'è da sparare su qualcuno, sparano su Cassano. Sono andato via per ultimo dopo la rifinitura, mi sono fermato a fare gli autografi a tutti i bambini e hanno scritto il contrario"