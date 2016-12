Samp, tifosi contro Ranocchia e Soriano: "Indegni!"

Il disastroso derby della Lanterna ha lasciato il segno in casa blucerchiata. Dopo le scintille tra Montella e Carlo Osti e il presunto litigio di Cassano con un dirigente, un gruppo di tifosi blucerchiati ha contestato duramente alcuni giocatori nel corso dell ripresa degli allenamenti al Mugnaini. In particolare nel mirino degli ultrà sono finiti soprattutto Soriano e Ranocchia, apostrofati più volte come "indegni" durante la sessione.