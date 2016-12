25 gennaio 2015 Samp, Samuel Eto'o con Luis Muriel in campo per salutare i tifosi Bagno di folla per il camerunese che ha assistito al match col Palermo dalla tribuna Tweet google 0 Invia ad un amico

17:26 - Bagno di folla per Samuel Eto'o alla Sampdoria. Il camerunese si è presentato a Marassi al fianco di Massimo Ferrero per assistere al match dei suoi nuovi compagni con il Palermo (1-1). Al triplice fischio finale il bomber è sceso in campo con il presidente e Luis Muriel, altro acquisto di lusso, per salutare i tifosi blucerchiati che lo hanno accolto a colpi di cori.



L'hanno nascosto che nemmeno una diva di Hollywood. E da divo, in effetti, l'hombre del doppio triplete, unico caso al mondo, fa il suo ritorno in Italia. Fatto sta che Genova è in allerta quasi fosse un G8. Quasi arrivassero i capi di stato di mezzo mondo. Qualcuno all'aeroporto, altri in giro per alberghi, quelli lussuosi della città. Altri ancora, banalmente, in attesa al Ferraris. Lì, nello stadio più inglese d'Italia, Eto'o sentirà meno il distacco dall'inglesissima Liverpool e si godrà l'abbraccio dei suoi nuovi tifosi. Accanto a Ferrero, pare ovvio. Nessuno come lui si merita oggi un giorno di gloria.



Intanto, mentre il popolo blucerchiato freme nell'attesa di vederlo, Samuel Eto'o riappare su twitter, per comunicare il buon esito delle visite mediche. Sorriso, abbraccio al medico, e maglia della Samp...



