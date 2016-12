Samp-Napoli, cinepanettone che vale il terzo posto

12:45 - Un cinepanettone che vale il terzo posto. Può essere riassunta così la partita tra Sampdoria e Napoli che questa sera alle 21 chiuderà il programma della 13esima giornata di serie A. E' la sfida tra due presidenti, Ferrero e De Laurentiis, le cui fortune sono legate al mondo del cinema: entrambi sono infatti produttori cinematografici.

Una vittoria permetterebbe a entrambe le squadre di scavalcare il Genoa e di portarsi al terzo posto in solitaria. I blucerchiati sono quinti in classifica con 21 punti, uno in meno dei partenopei, quarti. La squadra di Mihajlovic ha vinto solo una delle ultime sei partite e viene dal pareggio per 1-1 sul campo del Cesena. Gli azzurri di Benitez vengono da 9 risultati utili consecutivi in campionato ma dopo due vittorie sono stati fermati in casa sul 3-3 dal Cagliari di Zeman. La Samp non batte il Napoli dal 16 maggio 2010 in serie A: da lì 5 successi per gli azzurri e un pari.