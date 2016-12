11 novembre 2015 Samp-Montella, nessun accordo. Spunta il nome di Guidolin Giornata frenetica per Ferrero, che prima ha incontrato Della Valle a Milano, poi è tornato a Roma.La Fiorentina chiede 3, la Samp offre 1: situazione di stallo. Spunta la pista Guidolin

La difficilissima giornata di trattative tra Sampdoria e Fiorentina non ha portato i risultati sperati. La dirigenza blucerchiata, infatti, non ha fatto breccia nella dirigenza viola, che non molla sulla richiesta di 3 milioni di euro (a fronte di un'offerta da 1 milione) per liberare Vincenzo Montella. Così il presidente Ferrero, che in prima persona sta portando avanti le trattative, sta pensando alla soluzione alternativa: quella di Francesco Guidolin, che nelle ultime ore avrebbe superato, nelle preferenze dei blucerchiati, i nomi di Gigi Delneri e di Eugenio Corini.



LA GIORNATA DI FERREROMassimo Ferrero si è prima incontrato a Milano con Andrea Della Valle in mattinata, poi nel pomeriggio ha lasciato il capoluogo milanese per tornare a Roma. Dove in serata ha partecipato ad un vertice con Lucci (procuratore di Montella), Romei (braccio destro del presidente) e, in collegamento telefonico, con Cognigni, presidente dei Viola. Attorno alle 21.15 è terminato l'incontro: non c'è stata la fumata bianca, la situazione è di stallo. Il problema resta la distanza tra domanda viola e offerta blucerchiata: la Fiorentina non si smuove dai 3 milioni, la Samp ne offre 1.



CRESCONO LE QUOTAZIONI DI GUIDOLINLa dirigenza ligure sta tenendo in piedi diverse piste alternative a quella di Montella, il preferito da Ferrero. I primi nomi fatti sono stati quelli di Eugenio Corini e Gigi Delneri, ma nelle ultime ore si è rafforzata la posizione di Francesco Guidolin, che però, negli ultimi giorni avrebbe rifiutato la panchina del Palermo, secondo le dichiarazioni di Zamparini che ha detto: "Ho chiamato Guidolin ma mi ha detto che in questo momento non vuole allenare".

SORIANO E ZUKANOVIC, DISCORSI APERTINella giornata si è discusso anche dell'affare Soriano. Il nome del centrocampista non verrà inserito, almeno per il momento, nella trattativa per sbloccare Montella. Ma pare chiaro che, nel momento in cui si dovesse concretizzare l'arrivo dell'Aeroplanino, la Fiorentina potrà avere una sorta di prelazione sul centrocampista. Nella riunione tra dirigenti si è discusso anche di Zukanovic, che piace molto a Paulo Sousa.

DELNERI: "SE LA SAMP VUOLE, CI SONO..."Nell'attesa di capire chi sarà il successore di Zenga alla Sampdoria, Luigi Delneri si candida: "Mi sembra di capire che stiano cercando un altro allenatore - ha risposto il tecnico a Tuttomercatoweb riferendosi a Montella -, ma fa piacere essere accostato a questo discorso. La Samp è una società di alto livello e se son rose fioriranno. Certo, mi farebbe piacere essere richiamato dai blucerchiati, è logico, vediamo che succede. Tornerei in un posto dove spero di aver lasciato un buon ricordo". Delneri poteva finire al Palermo al posto di Iachini: "Con Zamparini ho sempre rapporti, mi aveva chiamato, ma ha scelto Ballardini".