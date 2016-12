Samp, Montella: "Il gol è dei nostri tifosi"

Gol di Diakitè o di De Silvestri? Le immagini non chiariscono, ma Vincenzo Montella non ha dubbi: "Io darei il gol al pubblico che ha spinto dentro la palla. Se lo meritano per come si sono comportati in questa stagione e per quanto li abbiamo fatti soffrire". A Premium Sport il tecnico della Sampdoria pensa già alla prossima stagione: "L'obiettivo è salvarsi, quando si ricostruisce e si riparte non bisogna sbagliare niente. Noi vogliamo migliorare la squadra e cercheremo di farlo".