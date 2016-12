Samp, Mihajlovic: "Troppa paura all'inizio e poi Evra..."

15:35 - E figurarsi se era contento. Il perfezionista Mihajlovic riesce a vedere il bicchiere mezzo vuoto anche nel pareggio dello Stadium, dove la Juve non perdeva punti dall'11 maggio 2013. Dettaglio che dovrebbe rendere un'impresa l'1-1 della sua Samp. E invece: "Siamo stati fortunati ad essere andati all'intervallo sotto solo di 1-0 - dice -: All'inizio abbiamo sofferto, nei primi 30' abbiamo avuto troppa paura e se avessi potuto ne avrei cambiati 8 su 11".

Poi la mini-virata: "Comunque non mi interessava il risultato ma la prestazione". A dirla utta, a Sinisa non è andato giù neppure il gol preso, di testa, da Evra, non esattamente un gigante: "Marchisio ha battuto l'angolo col pallone fuori dal dischetto? Nella vita bisogna essere furbi, lo facevo anche io quando giocavo. Piuttosto, non dobbiamo prendere gol di testa da un giocatore di un metro e sessanta. Capisco se lo avesse fatto Bonucci, Morata, o Llorente ma non Evra...".Più soddisfatto Manolo Gabbiadini, l'eroe di goirnata: "Il gol alla Juve? Io indosso la maglia della Sampdoria, gioco per la mia squadra e per me stesso, non guardo alle altre cose - dice riferendosi al suo cartellino, per metà della Juve -. Loro sono veramente forti, in trasferta ma soprattutto in casa dove hanno una marcia in più. Nel primo tempo abbiamo sofferto, ma siamo rimasti lì e poi siamo riusciti a pareggiare".