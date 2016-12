Samp, Mihajlovic: "Il derby è come una finale" 

15:47 - Sinisa Mihajlovic carica la Sampdoria in vista del derby, che arriva dopo un periodo non troppo positivo per i blucerchiati. "Tutti noi saremmo voluti arrivare al derby con qualche punto in più in classifica. Abbiamo gli stessi del Genoa e questo ci deve dare uno stimolo in più: è una finale. Al Ferraris non saremo soli, ci saranno 68 anni di storia della Samp e accanto a Ferrero in tribuna ci sarà lo spirito di Mantovani e Garrone", ha detto.

"I nomi non contano: bisogna avere coraggio e palle. Come diceva Giulio Cesare, non bisogna avere paura che della paura. Voglio avere 11 marinai che affrontano la tempesta e io sarò l'ultimo a scendere dalla nave. Vogliamo rivedere la luce", ha aggiunto. E ancora: "Quando i miei ragazzi vedranno le coreografie e sentiranno l'atmosfera capiranno che in un derby bisognare dare tutto. Stimo il Genoa e Gasperini, ma hanno altre 14 partite per cui gioire: domani voglio vedere le nostre bandiere al vento. I tifosi dimostreranno ancora una volta che questo è uno dei derby più caldi al mondo". Sugli avversari: "Il Genoa è un'ottima squadra, che al momento sta bene. Ho visto molte loro partite, compresa quella di Roma dal vivo. Hanno gamba, organizzazione e dei valori. Perotti e Niang, che si sta affermando, hanno la capacità di decidere le partite. Poi mi piace molto Bertolacci, così come Rincon. Dovremo fare una grande partita e avere un po' di fondoschiena, che, come si dice, non guasta mai".