Samp, Mihajlovic: "Gabbiadini e Okaka? Sul mercato decido anche io"

17:36 - Non fa in tempo a godersi la vittoria in coppa sul Brescia, che Sinisa Mihajlovic viene già catapultato sul tema mercato. Gabbiadini ha trovato l'accordo col Napoli, mentre Okaka è conteso da Milan e Inter. Ma l'allenatore serbo stoppa le voci: "In questa società non si fa nulla senza che io lo sappia. Non so cosa succederà, ma adesso non posso parlare di mercato. Io avrò una voce in capitolo. Se rimarranno? Questo lo vedremo..."

Il ragionamento di Mihajlovic non fa una piega. Il tecnico pretende di essere consulato prima di qualunque operazione in uscita: "Nella mia società, io ho una voce in capitolo. Tutto quello che succede sarà condiviso con me, non so se Gabbiadini e Okaka rimarranno oppure se arriveranno altri calciatori. Non è la sede giusta per parlare di mercato". Durante la sfida con il Brescia, vinta per 2-0, Sinisa è stato espulso: "Non parlo di mercato e nemmeno di arbitri". "Napoli nel futuro? Non sono domande da fare a questo punto della stagione, io sono l'allenatore della Sampdoria e sono un professionista, resto concentrato per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati".

OKAKA AI TIFOSI SU FACEBOOK: "SUI GIORNALI COSE NON VERE"