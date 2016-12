Samp, Mihajlovic: "Abbiamo regalato tre gol"

Realista e sconsolato. Mihajlovic esce dal San Paolo a testa bassa: "Le concorrenti si stanno avvicinando, abbiamo solo tre punti di vantaggio ma siamo ancora quinti e ora dobbiamo pensare a recuperare le forze". "Loro sono più forti di noi e non possiamo cambiare questa cosa, hanno un grande potenziale offensivo. Per fortuna che mercoledì ci sarà un'altra partita", ha proseguito.



"Non siamo stati bravi ad accorciare in avanti - ha aggiunto Sinisa -. Poi la qualità dei singoli ha deciso la partita. Avevamo un po' troppa paura e quando corri sempre all'indietro contro il Napoli tutto diventa più difficile". Comunque testa al prossimo impegno: "Non ci possiamo permettere di compromettere alla fine una stagione bellissima. Ci sta di perdere a Napoli, ma mercoledì le nostre motivazioni dovranno venire fuori".



Infine sull'infortunio di Eder: "Domani farà degli accertamenti e poi vedremo, ha dolore al ginocchio. Non vorrei portare sfiga, ma la situazione non mi sembra positiva".