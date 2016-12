Samp, Miha chiude il caso Eto'o: "Tutto chiarito, ma..."

15:00 - Via, pagina voltata, e si riparte. Più o meno, per dirla tutta, perché Sinisa Mihajlovic è uno di quelli che non fa sconti e non ne fa a nessuno. Il che, parole sue, significa che "il caso Eto'o è chiuso, è stato tutto chiarito, ma lo vedrete in campo quando sarà pronto: non credo di fare un torto alla sua grande carriera". Insomma, la voglia di Sampdoria del camerunese va tenuta ancora a bada, perché "i nuovi dovranno calarsi nel gruppo".

Ed ecco allora che viene immediatamente da chiedersi, dopo il caos di inizio settimana, come sia stato l'ambientamento di Eto'o: "Samuel non ha mai causato problemi, anzi: nel gruppo si trova benissimo, è sempre solare e sorridente. Le regole, però, valgono per tutti: quando Eto'o segnerà il primo gol, state certi che sarò più felice io di lui".Intanto, però, resta da capire quali siano stati gli effetti, positivi o negativi, della bufera "Sinisa": "Gli allenamenti in più non sono solo per la squadra ma anche per staff e allenatore. Servono anche a me e non erano una punizione, ma un aiuto, ciò che serviva per ritrovare armonia ed equilibrio. Non l'ho certamente ordinato per fare il duro. La sconfitta di Torino è stata colpa mia, della squadra e di quanto accaduto per tutta la settimana (il riferimento è al mercato, ndr). Per questo abbiamo passato tempo insieme. Finalmente gennaio è finito. Credo che sulla carta la squadra sia migliore e più completa: noi ci auguriamo di essere migliori".

A migliorare la rosa, a completarla, ci dovrà pensare anche Munoz, appena arrivato dal Palermo: "Giocherà dall'inizio - assicura Mihajlovic -. Ora dobbiamo dimostrare sul campo di essere migliori di quanto non fossimo prima dell'inizio del mercato. Il Sassuolo? Dire che è una piccola squadra è sbagliato. Mancano i tre davanti ma hanno una rosa buona. In ogni caso, le grandi squadre non perdono mai due volte, per cui in casa noi dobbiamo vincere. Non chiedo ai miei giocatori di vincere per forza: per forza si muore e basta. Però la prestazione ci deve essere. Il Torino? Non avrei mai pensato di prendere cinque gol nella mia vita. La partita era stata preparata bene. Ora dobbiamo essere uomini".