Samp: litigio Cassano-Puggioni. Niente di grave. O no?

Un litigio a casa-Samp può minare il buon momento, e la risalita, della squadra di Montella? Vedremo se sì o no, visto che il fatto (non fattaccio) riguarda uno come Antonio Cassano e Christian Puggioni, 35 anni, terzo portiere doriano, e cuore doriano, essendo cresciuto nelle giovanili del club.

E' accaduto ieri, mercoledì, per capire come sia alto l'agonismo anche durante l'allenamento.

Al centro del litigio pare sia stato un poco cortese epiteto tra i due dopo una rete subita dal portiere durante la partitella pomeridiana. Al triplice fischio di Montella, Cassano e Puggioni sono quasi venuti allo scontro fisico, ma sono stati prontamente divisi dai compagni presenti in campo, per evitare che la situazione potesse degenerare.

Cassano, dopo aver provato a calmarsi o quantomeno a far finta che l'episodio non fosse accaduto, all'ingresso negli spogliatoi si è sfogato con qualche parola poco gentile nei confronti dell'estremo difensore. Episodio che comunque non ha portato scorie né problematiche di sorta.